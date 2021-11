Vittorio Veneto, verrà riaperta anche di notte la statale "Alemagna" in Fadalto

VITTORIO VENETO - A partire dal 22 novembre verrà riaperta anche in orario notturno la statale 51 “di Alemagna”. Anas ha partecipato oggi all’incontro presso la Prefettura di Treviso per fare il punto sul sistema di monitoraggio delle colate detritiche lungo la strada che attraversa il Fadalto. L’impianto è costituito da semafori, telecamere, sensori di movimento e pluviometri che, in caso di condizioni meteo o di condizioni dei versanti potenzialmente rischiose per la circolazione, attiveranno l’interdizione temporanea al traffico della strada.

Nel corso dell’incontro, alla presenza di tutti gli enti preposti alla tutela del territorio, di Autostrade per l'Italia e RFI, è stata condivisa la procedura di funzionamento dell’impianto e della gestione degli eventuali allarmi. Il sistema prevede il monitoraggio sia delle precipitazioni piovose (con natura precauzionale) sia dei versanti; il sistema, collegato con la sala operativa di Anas, in caso di allarme, consentirà sia di avvisare l’utenza mediate i canali di infomobilità Anas e degli altri gestori di infrastrutture, sia di veicolare l’informazione agli stakeholders e alle funzioni di Pubblica Sicurezza per una rapida gestione dell’evento.