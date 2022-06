Vittorio Veneto, il Ventennale chiuso durante la settimana per mancanza di personale: "Cerchiamo un cuoco"

VITTORIO VENETO - A causa della carenza di personale il bar Ventennale di Serravalle rimane chiuso dal lunedì al venerdì.

“Non riesco a trovare un cuoco – spiega Alessandra Cattarin, che gestisce il locale del compagno Fabio Vanzin -. Il nostro è un bar con cucina, vorremmo proporre sia primi sia secondi. Visto che non riesco a trovare un cuoco, però, devo tenere chiuso il locale durante la settimana. Lavoro venerdì, sabato e domenica solo con la cicchetteria”.

“La gente ci chiede piatti per pranzo, ma al momento non riesco a prepararli – aggiunge Alessandra -. Non posso nemmeno inserire uno stagista, perché non sono in grado di insegnarli il mestiere. Mi sono arrivate delle richieste, ma ho bisogno di una persona già formata”.