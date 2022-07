Vittorio Veneto, una raccolta fondi per i fuochi di Sant'Augusta

VITTORIO VENETO - Una raccolta fondi per i fuochi e gli eventi legati a Sant’Augusta. È partita nei giorni scorsi a Serravalle, quartiere che ospita il tradizionale appuntamento estivo. “Questo è l’anno della ripartenza – dichiara Antonella Segat, presidente del Comitato festeggiamenti di Sant’Augusta -. Negli ultimi due anni abbiamo organizzato degli eventi per mantenere viva la tradizione, ma non abbiamo potuto fare i fuochi. Quest’anno i festeggiamenti saranno completi: per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico siamo fiduciosi, visto che c’è qualche accenno di tempesta che ci sta aiutando. D’altronde Sant’Augusta è sempre stata invocata per la pioggia”.

I vasi di vetro per la raccolta fondi sono stati portati nei giorni scorsi nelle attività del centro storico serravallese. “I nostri sponsor storici hanno mantenuto il loro impegno e continuano a credere nelle nostre iniziative – aggiunge la presidente -. Questo ci ha piacevolmente colpiti: li ringraziamo, perché quest’anno ci aiutato in maniera particolare e perché credono nella valorizzazione della tradizione di Sant’Augusta. Anche nel nostro caso, infatti, gli aumenti richiedono qualche intervento in più. Con noi il Comune è stato disponibile e presente. Tutto questo ci incoraggia ad andare avanti”.

“I fuochi sono il momento clou della manifestazione, ma ci sono anche gli eventi collaterali, che sono tutti gratuiti – conclude Segat -. Le persone potrebbero fare un’offerta responsabile: se tutti mettessero una piccola cifra, anche noi potremmo essere più tranquilli nell’organizzarli. Il nostro gruppo, formato da persone capaci e dotate di grande senso pratico, è compatto. Lo spirito del volontariato non ci manca”.