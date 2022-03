Vittorio Veneto, una nuova palestra all'aperto vicino alla pista di atletica

VITTORIO VENETO - Una nuova «palestra all'aperto» è stata collocata nell'area verde che si trova vicino alla pista di atletica leggera di via dei Corder.

“Si tratta di un set completo di macchine per l'outdoor fitness progettate per un una esposizione all'aperto di 365 giorni l'anno, tutte a "movimento vincolato" e quindi idonee a guidare il gesto atletico dello sportivo, in modo che risulti corretto - spiega l'assessore allo sport Gianluca Posocco -. Si ottiene così il miglior risultato possibile in termini di allenamento e si prevengono infortuni dovuti a movimenti errati. Non ci sono pesi esterni, ma è possibile modularli sulla base del peso corporeo di chi utilizza la singola macchina”.

Le nuove macchine da fitness sono in tutto 11: il loro funzionamento si basa sulla biomeccanica del corpo umano, con un range di regolazione dello sforzo che va da 10 a 100 kg. Il nuovo pacchetto di attrezzature arricchisce così il polo dedicato all'attività fisica che fiancheggia il Meschio e che, oltre alla piscina comunale e alla pista di atletica, comprende anche la ciclabile che corre lungo il fiume, i nuovi campi da beach volley, lo skate park e la postazione per la pratica del calisthenics.