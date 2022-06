Vittorio Veneto, un giro in bicicletta alla scoperta delle fontane cittadine

VITTORIO VENETO - Le fontane: antiche protagoniste di una vita passata quando nelle case l’acqua corrente non c’era. Sono dispensatrici del bene più prezioso, fondamentale per ogni essere vivente: l’acqua che è vita, è energia, è essenziale, è una risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi e virtù che ne testimoniano l’importanza per l’uomo.

Per domenica 19 giugno Legambiente del Vittoriese organizza un giro in bicicletta per visitare alcune fontane cittadine, con le spiegazioni di Silvia Bevilacqua dell'associazione Sintesi e Cultura, che spiegherà il perché delle fontane, a che cosa servivano, quale era il loro valore socio economico e perché erano collocate o messe in alcuni punti della città.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Vittorio Eventi. I posti sono limitati, il percorso su strade cittadine è adatto a tutti. La partecipazione è a offerta libera. Obbligatoria la prenotazione via mail a legambiente.vittoriese@gmail.com oppure inviando un messaggio al 340-2799489. OT