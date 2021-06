Vittorio Veneto, un cinema all'aperto preso la pista di atletica di Costa

VITTORIO VENETO - Un cinema all’aperto, presso la pista di atletica di Piazzale Adolfo Consolini. L’amministrazione ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di un contributo per la prima rassegna estiva denominata “Cinema in pista 2021”.

“Un luogo ideale, lontano dal traffico, dotato di parcheggi e raggiungibile anche a piedi o in bicicletta dalle famiglie, grazie alla vicina pista ciclopedonale”, spiega l’amministrazione vittoriese. Il comune cerca “un’associazione con pregresse esperienze nel settore, in grado di presentare una proposta complessiva di qualità, che soddisfi i requisiti e le finalità previste dall’avviso”.

La proposta progettuale “dovrà prevedere una programmazione che si sviluppi durante l’estate e che sia rivolta al più ampio pubblico possibile”. La scadenza, per quanto riguarda la presentazione delle proposte, è fissata al 19 giugno.