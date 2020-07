Vittorio Veneto, trovata una soluzione per l'asilo di San Giacomo

VITTORIO VENETO – L’asilo di San Giacomo traslocherà, provvisoriamente, all’Antoniano in centro città. È questa la sede individuata dall’amministrazione comunale per i 49 bimbi e le loro insegnanti che a settembre, per carenze strutturali, non potranno varcare la soglia dell’asilo di via San Fermo. La congregazione delle Figlie del Divino Zelo, proprietaria dell’immobile di via Vittorio Emanuele II sede, fino al luglio 2019, di un asilo e prima ancora di un orfanotrofio, giovedì ha dato il proprio benestare.

«I problemi sorti con la chiusura della scuola dell’infanzia di San Giacomo, che necessita di lavori di adeguamento sismico, possono trovare una soluzione temporanea con il trasferimento dell’attività didattica nella sede dell’Istituto Antoniano Femminile – ha annunciato oggi, venerdì, il sindaco Antonio Miatto -. Con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Vittorio Veneto 1 “Da Ponte” Loredana Buffoni abbiamo valutato diverse ipotesi ma, alla fine, quella dello stabile appartenente alla congregazione delle Figlie del Divino Zelo, attualmente non utilizzato, si è rivelata la sola praticabile».

L’amministrazione nelle settimane scorse aveva detto di aver messo gli occhi, per la sede provvisoria, su un immobile che era già stato adibito a scuola. «Il benestare da parte della direzione centrale della congregazione, che ha sede a Roma, è arrivato solo ieri, 23 luglio - continua il sindaco. -. Nei giorni scorsi, abbiamo ritenuto opportuno non fare anticipazioni sui colloqui in corso fino a quando non abbiamo avuto la certezza di poter impiegare la struttura».

L’amministrazione e l’istituto comprensivo proporranno ora ai genitori la sede alternativa, andando anche a risolvere la questione legata al trasporto dei bambini.