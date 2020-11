Vittorio Veneto, lo trovano con quasi 200 grammi di "maria"

VITTORIO VENETO - Pusher denunciato a Vittorio Veneto: aveva quasi 200 grammi di marijuana.



Sabato il nucleo Radiomobile dei Carabinieri, in seguito a un controllo di routine in piazza Giovanni Paolo I ha deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti M.E. 19enne del posto.



Mentre il conducente della vettura, un coetaneo del denunciato, era stato sorpreso con uno spinello. Nell'abitazione del primo, durante una perquisizione, sono stati trovati 189 grammi di marijuana, poi sequestrati.



De ritrovamento sono state informate le autorità giudiziaria e amministrativa. .