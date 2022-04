Vittorio Veneto, tragedia lungo il viadotto dell'A27

VITTORIO VENETO - Tragedia oggi in Val Lapisina per il gesto estremo avvenuto verso mezzogiorno.

Un uomo stava guidando lungo l’A27 all’altezza del viadotto vittoriese. Ha accostato l’auto in corsia di emergenza e si è lasciato andare nel vuoto, poco lontano da Savassa.

L’allarme è scattato in via delle Sorgenti: inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. Ha rilevato l’episodio la Polstrada. OT