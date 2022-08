Vittorio Veneto, torna in patria il feretro della piccola Mariia

VITTORIO VENETO - Torna a casa oggi la salma della piccola Mariia Markovetska, la bimba ucraina che lo scorso 27 luglio annegò nel lago di Santa Maria di Revine.

La bimba stava partecipando al Grest organizzato dal Campus “San Giuseppe”. uesta mattina il feretro partirà dall’obitorio di Vittorio Veneto ed è diretta in Patria, nel distretto di Ivano-Frankivs, nella parte occidentale del paese.



Il trasferimento, dopo il nulla osta della procura mercoledì scorso, sarà eseguito da un’impresa di onoranze funebri ucraine. Il carro funebre dovrà oltrepassare la frontiera di Zahony: per il passaggio potrebbero essere necessarie diverse ore a causa del conflitto in corso.



Il feretro sarà accompagnato da mamma Antonia, la sorellina minore di appena cinque anni e i nonni Ivanna e Igor che hanno ospitato la famiglia profuga nella loro casa di Vittorio Veneto.

In patria troveranno Paolo, il papà di Mariia, rimasto bloccato in Ucraina nonostante la tragedia.