Vittorio Veneto, tenta di rubare al supermercato: un dipendente lo blocca ma viene spintonato a terra

VITTORIO VENETO - Nel pomeriggio di ieri 22 luglio, in Vittorio Veneto, i CC della Stazione di Cordignano hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, residente a Meduno (PN), ma di fatto senza fissa dimora, resosi responsabile di tentata rapina impropria.



Il soggetto, intorno alle ore 14.00, all’interno del supermercato Lidl di via dei Cimbri, veniva notato da un dipendente, mentre occultava della merce in una borsa in nylon che teneva a tracolla.



Uscito dall’esercizio commerciale, senza pagare, iniziava a correre, inseguito dal dipendente che lo aveva tenuto sotto controllo all’interno, a cui si aggiungeva un altro collega.



Durante la fuga il soggetto si liberava della borsa, buttandola per terra, che veniva prontamente recuperata dalla direttrice del supermercato, mentre continuava la sua corsa inseguito dai due dipendenti, uno dei quali lo raggiungeva e lo bloccava dopo qualche decina di metri, per riaccompagnarlo verso il negozio, nell’attesa che intervenissero i Carabinieri, nel frattempo avvisati telefonicamente.



Giunti all’ingresso del supermercato, il soggetto si divincolava energicamente, facendo rovinare per terra il dipendente che lo teneva per un braccio, e riprendeva la fuga per alcune centinaia di metri, allorché, esausto, si fermava in prossimità di un muretto, dopo essere stato raggiunto da un altro dipendente che lo guardava a vista, fino all’arrivo della pattuglia della Stazione di Cordignano.



I militari, una volta preso in consegna il soggetto, lo arrestavano in flagranza di reato e lo trattenevano nelle camere di sicurezza della Compagnia di Vittorio Veneto, in attesa dell’udienza di convalida e del processo con rito direttissimo, che avrà luogo questa mattina presso il Tribunale di Treviso.



La borsa, contenente 24 confezioni di caffè, per un valore di 60 euro, veniva formalmente restituita alla direttrice dell’esercizio commerciale.

ARRESTO

Sempre nel pomeriggio di ieri, in Vittorio Veneto, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, un cittadino marocchino di 21 anni, operaio, residente in città, gravato da pregiudizi per delitti contro la persona ed il patrimonio, il quale deve espiare 2 anni, 9 mesi e 17 giorni di reclusione, per un cumulo pene, per i reati di rapina aggravata in concorso, estorsione, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, commessi tra luglio 2019 ed ottobre 2020, nel capoluogo Vittoriese. Disbrigate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato al carcere di Treviso.