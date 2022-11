VITTORIO VENETO - Il “taglio” dell’acqua calda per le docce non colpisce le piscine comunali di Vittorio Veneto. “Stop alla doccia calda nelle palestre, non in piscina – si legge in un post pubblicato dalla società Nottoli Nuoto -. Volevamo comunicare a tutte le persone che frequentano le piscine comunali che la decisione di sospendere l’acqua riscaldata per le docce, presa dall’amministrazione comunale, non riguarda le nostre attività”.

L’aumento del prezzo del gas ha costretto l’amministrazione vittoriese a prendere una decisione drastica per ridurre i consumi: in tutte le palestre comunali non ci sarà più l’acqua riscaldata per le docce. Il provvedimento riguarda gli allenamenti, non le partite.

“La doccia saponata in ingresso è un obbligo di legge finalizzato al mantenimento dei corretti parametri di salubrità dell’acqua delle vasche – spiega ancora la società -. Per quanto riguarda le docce in uscita, invece, cogliamo l’occasione per invitare tutti al buon senso. Le docce sono consentite, ma è importante che nessuno abusi di questa disponibilità. Ciascuno di noi può fare la propria parte per contenere i consumi di metano ed energia elettrica”.