Vittorio Veneto, lo svincolo del casello di Vittorio Nord ora è sicuro

VITTORIO VENETO - Autostrade per l’Italia ha concluso i lavori di messa in sicurezza della viabilità relativa allo svincolo del casello di Vittorio Veneto Nord che, da anni, all’altezza dell’incrocio con la statale, era teatro di incidenti costati anche la vita ad alcuni utenti della strada.

“Esisteva un problema di visibilità che ora è stato risolto - spiega l’assessore ai trasporti Bruno Fasan. - Ho sperimentato di persona l’immissione nella statale e posso dire che adesso lo sguardo del guidatore può spaziare su tutta la lunghezza del rettilineo, cosa che prima non era possibile”. Nel frattempo proseguono anche i lavori sulla viabilità ordinaria per rimuovere i detriti che hanno invaso la sede stradale a causa delle frane scese di recente in Fadalto.

“L’attività si fermerà la vigilia di Natale - continua Fasan -, ma riprenderà il 27 e ci sono ottime chance di chiudere i cantieri entro il 29 dicembre. Sono stati rimossi fino ad oggi circa 10.000 metri cubi di detriti”.

“Il maquillage natalizio di fine anno – informa il comune - è proseguito anche con alcuni interventi sul patrimonio arboreo che hanno comportato, purtroppo, la necessità di abbattere otto pini marittimi divenuti ormai instabili”. Quei pini – si legge nel comunicato del comune - “potevano rappresentare un pericolo per persone e cose”.