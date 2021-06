Vittorio Veneto, strada troppo stretta: il camion rimane incastrato tra le abitazioni

VITTORIO VENETO - Camion rimane incastrato nella strada stretta: è accaduto oggi a Vittorio Veneto.



L’allarme è scattato verso mezzogiorno di oggi, mercoledì, in via Rindola Bassa. Il bilico è rimasto incastrato tra le abitazioni.



Sul posto Polizia locale e Vigili del Fuoco con l'autogru da Treviso per le operazioni di rimozione. La strada è rimasta chiusa per ore.



La procedura è stata seguita con la massima cura per evitare di danneggiare la struttura delle abitazioni.