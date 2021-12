Vittorio Veneto, spunta il furgoncino "No green pass"

VITTORIO VENETO - L’ultima frontiera della protesta? Il furgoncino “no green pass”. Il mezzo è stato fotografato oggi a Vittorio Veneto, e ha attirato l’attenzione di tanti automobilisti. Il tema – non serve dirlo – è molto caldo, e da mesi ormai non si parla d’altro. “No Green Pass. La gente come noi non molla mai”, si legge nel manifesto installato sopra il furgoncino, che presenta anche i simboli dell’indipendentismo veneto.

I finestrini del mezzo sono stati decorati con l’immagine del Leone di San Marco. Sulle portiere posteriori e sulle fiancate, invece, è stata incollata una decorazione che riprende i colori e i simboli della bandiera del Veneto. “I Veneti, un popolo con 3500 anni di storia”, recita un’altra scritta. Il Super Green Pass, intanto, ieri è tornato sotto i riflettori: il 15 dicembre, infatti, è scattato l'obbligo vaccinale contro il Covid per il personale scolastico e per le forze dell'ordine. Chi non si adegua alle nuove regole rischia multe salate e la sospensione.

L’ultimo bollettino della Regione Veneto, invece, parla di 3.383 nuovi contagi e di 22 decessi nelle ultime 24 ore. Continua a crescere, inoltre, il numero dei ricoveri ospedalieri (31 in più in area medica e 15 in più nei reparti intensivi).