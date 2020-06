Vittorio Veneto, si torna alla "normalità": dal 15 giugno i parcheggi blu tornano a pagamento

VITTORIO VENETO – Parcheggi blu gratuiti il sabato pomeriggio. L’iniziativa entrerà in vigore con il ritorno della sosta a pagamento negli stalli blu del Centro e di Serravalle. Qui, a seguito della pandemia, con un’ordinanza il sindaco Antonio Miatto aveva sospeso il pagamento ad inizio aprile e fino al ritorno di una certa normalità. Ora la decisione di riavviare la sosta a pagamento a partire da lunedì 15 giugno.

«Ora che la situazione sta migliorando, il provvedimento viene ritirato e si torna dal 15 giugno alla gestione ordinaria – spiega l’assessore alla viabilità Bruno Fasan -. La sosta rimarrà comunque gratuita negli stalli blu il sabato pomeriggio, mentre quella al park multipiano dietro le Poste centrali costerà 2 euro per un’intera giornata».

L’accordo è stato preso con Abaco che, fino al 31 dicembre 2020, ha in gestione gli stalli blu presenti in città. La sosta gratuita il sabato pomeriggio è finalizzata a dare un aiuto alle attività commerciali del Centro e di Serravalle. La decisione era stata presa dall’amministrazione comunale prima della pandemia.

L’assessore Bruno Fasan ricorda infine come sia obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici e anche all’aperto quando la misura del distanziamento sociale non può essere rispettata. E rende noto che «un imprenditore privato ha deciso di donare 30.000 mascherine all’amministrazione comunale perché siano destinate ai quartieri. È un’ulteriore prova della sensibilità sociale degli operatori economici di questo territorio che, durante la pandemia, si sono spesi in prima persona a favore della comunità». La consegna avverrà domani, venerdì, alle 11.30 in municipio.