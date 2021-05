Vittorio Veneto, si aprono le iscrizioni ai centri estivi

VITTORIO VENETO - Si aprono le iscrizioni ad «EstateFruttissimi», i centri estivi organizzati dal Comune di Vittorio Veneto. Il servizio è dedicato a tre fasce d’età: dal 5 al 27 luglio ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, dal 7 giugno al 30 luglio agli alunni della scuola primaria e dal 7 giugno al 30 luglio ai ragazzi della scuola secondaria di primo e seconda grado.

Per i bambini della scuola dell’infanzia le iscrizioni on line si apriranno sul sito del comune di Vittorio Veneto alle 21 di sabato 15 maggio e si concluderanno alle 24 della successiva domenica 23 maggio. I genitori degli alunni della scuola primaria potranno invece iscrivere i propri figli - sempre con modalità on line sul sito del comune - a partire dalle ore 21 di sabato 15 maggio, fino alle 24 di mercoledì 19 maggio. Identica procedura on line anche per i ragazzi della scuola secondaria, che potranno essere iscritti dalle 21 di sabato 15 maggio alle 24 di venerdì 4 giugno 2021.

Tutte le informazioni relative agli orari, ai turni di frequenza, alle regole igienico sanitarie adottate e ai costi del servizio sono disponibili sul sito del comune di Vittorio Veneto all’indirizzo: www.comune.vittorio-veneto.tv.it/centriestivi2021.html.