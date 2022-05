Vittorio Veneto, si è spento Christian Stefan

VITTORIO VENETO - Christian Stefan si è spento a soli 35 anni. L’associazione “Amici di Diego”, onlus che porta i ragazzi disabili in carrozzina a correre maratone e gare di fondo, gli ha dedicato un messaggio di cordoglio: “Da lassù ora ci seguirai nei nostri viaggi e nelle nostre corse. La vita ci riserva cose inaspettate, purtroppo non sempre belle. Un abbraccio ai tuoi cari, che con tanta devozione hanno sempre dato il massimo per te”.

Il 35enne risiedeva a Vittorio Veneto. Il funerale sarà celebrato mercoledì 4 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Formeniga, mentre il rosario sarà recitato martedì sera, alle 19.30, nella stessa chiesa. Eventuali offerte saranno devolute all’associazione “Amici di Diego”.