Vittorio Veneto, Serravalle pedonalizzata e libera dal traffico: "Ora così tutte le domeniche"

VITTORIO VENETO - Serravalle libera dal traffico e pedonalizzata tutte le domeniche. È la proposta lanciata dal capogruppo Pd Marco Dus. “Le cose fragili hanno bisogno di maggiori attenzioni e cure, e spesso diventa complicato gestirle – si legge nel post pubblicato dall’esponente dem -. Ieri mattina Serravalle si è svegliata (finalmente) libera dal traffico, ed è stato un piacevole e atteso risveglio. Personalmente credo che l’operazione sia da ripetere tutte le domeniche. Solo così la cosa diventerebbe “normale”, consuetudine, abitudine. Solo così facendo si potrebbe educare alla pedonalizzazione e non imporla esclusivamente con qualche evento”.

Ieri mattina Serravalle ha ospitato la partenza e l’arrivo del Trail dei Cimbri: gli atleti sono partiti e arrivati in via Martiri della Libertà dopo aver percorso 25 o 50 km tra i sentieri e le strade forestali del Cansiglio. Il centro storico è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata della gara. “Il successo di una pedonalizzazione consiste nel coinvolgimento dei cittadini, nell’invogliarli a tornare sempre in quelle aree, nel trovarle utili, ben strutturate e nel sentirle un proprio spazio dove poter passeggiare, stare all’aperto, portare i propri figli – aggiunge Dus -. Per come è strutturata ora Serravalle non è ancora pronta per una pedonalizzazione 7 giorni su 7, però nelle domeniche facciamolo”.