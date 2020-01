Vittorio Veneto, serata di furti in città: svaligiate due case in poche ore

VITTORIO VENETO - Ieri sera, tra le 18 e le 20, a Vittorio Veneto si sono verificati due furti in due abitazioni. Il primo all’interno di un’abitazione in via Oberdan, dove i ladri, entrando dalla finestra della camera da letto, hanno rubato 300 euro in contanti.

Il secondo all’interno di un’abitazione in via Scossore, dove i ladri, entrando invece dalla finestra della sala da pranzo, con l’utilizzo di un levachiodi e di un flessibile hanno forzato la cassaforte, asportando denaro in contante e monili in oro per un valore in corso di quantificazione.

Sui due furti stanno indagando i Carabinieri della stazione di Vittorio Veneto.