Vittorio Veneto, secondo problema alle tubature del gas nello stesso giorno

VITTORIO VENETO - Alle 15:40 di oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Galileo Galilei e via Via 24 Maggio, vicino al centro di Vittorio Veneto, per la rottura di un tubo di gas metano di bassa pressione avvenuta durante gli scavi per la posa della fibra ottica. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno provveduto a chiudere la strada con l’ausilio della polizia locale.

Nel tardo pomeriggio erano ancora in corso i lavori di ripristino della tubazione da parte dell’azienda del gas. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per garantire la sicurezza degli operatori.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, si è trattato del secondo problema alle tubature del gas: questa mattina, infatti, un incidente stradale aveva causato il danneggiamento di un tubo del gas in via Perucchina. OT

Leggi anche:

Incidente a Vittorio Veneto, disagi al traffico