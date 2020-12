Vittorio Veneto, scoperta discarica a cielo aperto

VITTORIO VENETO – Una discarica a cielo aperto in via Sassi, strada che, dopo aver percorso via Vinera, sale verso il santuario di Santa Augusta. A denunciare la situazione è Giuseppe Mazzer che ha già informato l’assessore all’ambiente Bruno Fasan.

«Nelle ultime settimane giù per la scarpata, che un tempo era una mulattiera ora invasa da vegetazione, dopo aver abbandonato pezzi di ferro, calcinacci, una carriola e una lavatrice delle persone sono arrivate a scaricare anche sacchetti di rifiuti domestici. Non vorrei – afferma Mazzer proprietario di un’area lì vicina – che questa discarica a cielo aperto finisca per crescere di giorno in giorno. L’area è isolata e siamo arrivati ora al punto che delle persone salgono appositamente per scaricare i loro rifiuti».

Nei giorni scorsi il vittoriese ha illustrato la situazione all’assessore Fasan che si è impegnato a far intervenire Savno per la rimozione di quei rifiuti. Il luogo prescelto dagli ecofurbi per gli abbandoni si trova nel punto in cui dalla strada si innesta con il sentiero che sale al santuario di Santa Augusta. «Spero – conclude Mazzer – che Savno intervenga presto».