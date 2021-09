Vittorio Veneto, sconto sull'Imu a chi abbassa gli affitti: c'è tempo fino al 30 settembre

VITTORIO VENETO - «La possibilità di aderire allo sconto IMU destinato ai proprietari di immobili che riducono l’affitto soprattutto ai gestori di esercizi commerciali come bar, ristoranti e negozi, cesserà il prossimo 30 settembre». A ricordarlo è il vice-sindaco Gianluca Posocco. L’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha adottato questa misura per contrastare la crisi provocata dall’emergenza pandemica andando incontro alle esigenze delle categorie produttive.

«Chi non ha ancora approfittato di tale possibilità – continua Posocco - potrà dunque farlo sino a fine mese». L’aliquota è stata abbassata dal 10 al 5 per mille; si ottiene insomma una riduzione dell’IMU di 500 € per ogni 1.000 € di canone scontato agli affittuari. A questo primo risparmio - legato alla fiscalità comunale - se ne aggiungerà poi un secondo, in sede di dichiarazione dei redditi, per il minore introito ricavato.

«Nella nostra città – conclude il vice-sindaco – molti proprietari hanno già ridotto il canone ai propri affittuari dando così respiro alle attività economiche messe in difficoltà dal Covid. Auspichiamo dunque che altri lo facciano». Le minori entrate IMU, stimabili in alcune centinaia di migliaia di euro, potranno essere quantificate esattamente solo a fine anno.