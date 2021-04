Vittorio Veneto, sconto sull'Imu a chi abbassa gli affitti a bar, ristoranti e negozi

VITTORIO VENETO - Sconto sull’Imu ai proprietari che abbasseranno l’affitto a negozi, pubblici esercizi e laboratori.

È l’iniziativa messa in campo dal comune di Vittorio Veneto per arginare la crisi causata dal Covid-19. L’aliquota passerà dal 10 al 5 per mille, e i proprietari dovranno abbassare gli affitti calcolando il doppio del risparmio garantito dall’abbassamento dell’Imu. Se si risparmiano, per esempio, 500 euro, l’affitto dovrà essere ridotto di mille euro.

“Verrà fatta una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, e noi provvederemo ad abbassare l’Imu – spiega il vice sindaco Gianluca Posocco -. Non sappiamo ancora quanti proprietari aderiranno, in teoria questa manovra “costerà” al comune 400mila euro”. Il provvedimento verrà approvato questa sera in giunta, e dovrà poi essere approvato anche dal consiglio comunale.

“Si tratta di una manovra fatta in collaborazione con le associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti, e c’è stato anche l’input delle minoranze”, precisa Posocco. L’amministrazione, quindi, è pronta ad aiutare gli esercenti vittoriesi.