Vittorio Veneto, sciopero alla Permasteelisa: "Per dire no agli esuberi"

VITTORIO VENETO - Sciopero alla Permasteelisa di Vittorio Veneto. Lo hanno indetto per domani, mercoledì 2 dicembre, la Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alle Rsu aziendali. È stato proclamato uno sciopero di 4 ore a fine turno di lavoro, “per dire no agli esuberi previsti per lo stabilimento di Vittorio Veneto e annunciati dal Gruppo Permasteelisa nella definizione del nuovo piano industriale”.

A renderlo noto i segretari generali dei metalmeccanici Enrico Botter (Fiom Cgil) e Alessio Lovisotto (Fim Cisl). Domani, inoltre, dalle 11 alle 13 si terrà un presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della sede trevigiana di Permasteelisa.

Le stesse sigle sindacali, nelle scorse settimane, avevano parlato dell’ “annuncio di 150 esuberi nel solo polo produttivo di Vittorio Veneto”.

Lo scorso 23 novembre si sono svolte le assemblee con i lavoratori dell’azienda, e oggi è stata comunicata la decisione dello sciopero.