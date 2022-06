Vittorio Veneto, schianto tra due auto di fronte al distributore

VITTORIO VENETO - Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto. L'episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto tra due auto verso le 14.30 di oggi, martedì 7 giugno, in via Sant'Antonio da Padova, di fronte al distributore IP.

Sul posto ambulanza, automedica, due mezzi dei Vigili fuoco, gli agenti della Polizia municipale.

Lo schianto sarebbe avvenuto frontalmente tra una Lancia e una Skoda: la dinamica è attualmente al vaglio degli inquirtenti.

A terra, sulla carreggiata, era rimasto uno dei due condiucenti con la coperta termica di primo soccorso, poi ricoverato con l'elicottero in ospedale a Treviso. In condizioni meno gravi l'altro conducente, ricoverato in ospedale a Conegliano. Subito dopo l'incidente si sono verificati pesanti disagi al traffico. OT