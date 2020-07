Vittorio Veneto, scavi da Costa a Nove: si prevedono grossi disagi al traffico per un mese

VITTORIO VENETO – Una linea interrata da 20 kV da Costa a Nove, uno scavo lungo 9 chilometri lungo le strade comunali per portare un surplus di energia elettrica ai treni elettrificati che da Nove proseguiranno in salita fino a Ponte delle Alpi. La prossima settimana il cantiere si aprirà in via Carso e i disagi per gli automobilisti saranno inevitabili. Per un mese la strada, dove si sta per realizzare la rotatoria che sarà lo svincolo sud del traforo, sarà infatti transitabile con un senso unico alternato.

«Avevamo chiesto a Enel di fare i lavori in via Carso prima che Anas ultimasse la rotatoria, così da non dover rompere nuovamente la strada. E così sarà – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan -. Il posizionamento di quel cavo è necessario per l’elettrificazione dei treni: senza la centralina elettrica di Nove, i treni non potrebbero proseguire verso Belluno». In città sono in corso i lavori dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto.

Il cavo materialmente partirà dalla centrale Enel di via Dalmazia per proseguire in via Carso. Questa via, da mercoledì 15 luglio a venerdì 14 agosto, dalle 8.15 alle 17.30 esclusi i festivi, sarà percorribile con un senso unico alternato in base all’avanzamento del cantiere. E-Distribuzione ha già eseguito un tratto di scavo a nord, da San Floriano a Nove, dove ci sarà materialmente la nuova cabina. Poi sarà la volta del tratto che da Sant’Andrea, passando per Serravalle, raggiunge San Floriano, ma per questi ultimi chilometri di cantiere si attende l’apertura del traforo.