Vittorio Veneto, sbagliano autobus e vengono multati: "Pagheremo l'abbonamento mensile"

VITTORIO VENETO - “Noi studenti pagheremo l’abbonamento per il prolungamento scolastico”. I 30 studenti multati hanno deciso di non pagare la sanzione: verseranno 10 euro e acquisteranno l’abbonamento richiesto per utilizzare il “prolungamento”.

Qualche giorno fa, infatti, i giovani sono saliti su una navetta scolastica: tutti, però, erano in possesso di un semplice abbonamento extraurbano, e per questo sono stati multati. Mom, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico, ha così deciso di offrire due possibilità agli studenti, chiedendo loro di pagare la multa o l’abbonamento mensile richiesto per utilizzare la navetta. I giovani hanno scelto la seconda opzione.

“Da giorni il servizio era stato segnalato per abusi nell’utilizzo senza idoneo titolo di viaggio ed è per questo che è stato attivato il controllo, anzitutto per equità per i clienti che correttamente viaggiano in regola”, ha spiegato Mom nei giorni scorsi.