Vittorio Veneto, Saracino: "La querela è stata definitivamente archiviata"

VITTORIO VENETO - “Era il 21 agosto 2019 quando compariva sulla stampa locale la notizia di una querela presentata da una parte dell’ex giunta Pd in relazione ad un mio post di Facebook sui derivati. Oggi, a distanza di due anni, posso comunicare che la querela è stata definitivamente archiviata dalla magistratura”.

Lo annuncia l’ex consigliere comunale Matteo Saracino. In data 11 maggio 2021 il Pubblico Ministero Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha rilevato, nella richiesta di archiviazione, poi accolta dal G.I.P., che "nel caso di specie non appaiono ravvisabili gli estremi della diffamazione punibile atteso che le propalazioni ritenute diffamatorie dai querelanti risultano espressione del diritto di critica, tenuto conto del fatto che questo diritto nella fattispecie in esame è stato esercitato con toni accesi ma non tali da trascendere nel gratuito ed immotivato (e come tale illecito) attacco personale".

“Ora, con il provvedimento di archiviazione, che sancisce la parola fine a questa spiacevole vicenda, ringrazio tutte le persone che mi hanno espresso il loro supporto e sostegno, così come molte forze politiche”, dichiara l’ex consigliere. OT