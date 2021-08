VITTORIO VENETO - Rinascita Civica attacca l’assessore alla cultura Antonella Uliana. Lo fa con un lungo post su Facebook, dopo la bocciatura della mozione riguardante la biblioteca di Ceneda.

“Nel corso del consiglio comunale abbiamo appreso che l’assessore alla cultura (quella di adesso che è la stessa di quelli di prima) è stata costretta ad amministrare per cinque anni con le mani legate. E i risultati per la biblioteca civica (ma non solo per quella) si sono visti”, recita il post.

“Praticamente nei primi cinque anni non ha fatto niente (perché aveva le mani legate) e in questi due anni neanche - si legge ancora nel post -. Quindi possiamo concludere che negli ultimi sette anni per la biblioteca civica non è stato fatto niente oltre all’ordinaria gestione. E i risultati si vedono tutti. Per tutte le criticità evidenziate dai consiglieri comunali che hanno svolto il sopralluogo nessuna risposta”. OT