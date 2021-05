Vittorio Veneto, riapre la "stretta di Serravalle"

VITTORIO VENETO - Sabato 29 maggio riapre la «stretta di Serravalle». Verrà così posto termine ai disagi che gli utenti della strada e i residenti della zona hanno dovuto affrontare a causa dei lavori in corso.

Per il momento però - e fino al prossimo lunedì 7 giugno - i servizi di trasporto pubblico gestiti da MOM continueranno a funzionare effettuando le fermate temporanee introdotte con il blocco del traffico.

Il rinvio del ritorno al servizio ordinario è legato a motivi di organizzazione interna dell’azienda. Ancora per qualche giorno dunque, gli autobus fermeranno sul lato destro di viale Vittorio Emanuele II, tra via Maschietto e l’ingresso carraio dell’Istituto scolastico Vittorio veneto, e in via Antonello da Serravalle, da via Virgilio a via del Carso.

