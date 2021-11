Vittorio Veneto, riaperto il centro di sollievo: un aiuto concreto a famiglie e malati

VITTORIO VENETO - Nei giorni scorsi, circa diciotto mesi dopo la chiusura legata alla pandemia da Covid- 19, è stato riaperto il Centro di sollievo di Vittorio Veneto. La struttura riaprirà i propri spazi al pubblico grazie alla sinergia messa in atto in questi mesi dalle istituzioni locali e il mondo del volontariato. Il servizio è dedicato alle persone con diagnosi di demenza o Alzheimer in fase iniziale e alle loro famiglie.

“Nel corso dei mesi scorsi – riferiscono gli organizzatori del Centro Sollievo di Vittorio Veneto – sono stati completati i cicli di formazione dei volontari allo scopo di poter accogliere gli ospiti in assoluta sicurezza a seguito della pandemia da Covid - 19. Il Centro Sollievo sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30. I volontari, unitamente a psicologi e psicoterapeuti che collaborano attivamente con il centro sollievo, nel periodo di chiusura hanno comunque mantenuto i contatti con le famiglie utilizzando la “comunicazione a distanza” fornendo gratuitamente, a chi ne faceva richiesta, i supporti informatici (tablet) necessari per i collegamenti. A seguito della riapertura del Centro e considerata la numerosa richiesta pervenuta dalle famiglie, è stata avviata una campagna di sensibilizzazione allo scopo di poter avvicinare possibili nuovi volontari, coinvolgendoli sull’importanza di questo servizio per la nostra comunità”.