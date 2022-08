Vittorio Veneto: "In quella strada buche dappertutto. Rischio di incidente e danni alla moto"

Una delle foto scattate in via de Nadai

VITTORIO VENETO - “In via De Nadai e in via Costa Rive ci sono buche dappertutto. Sono pericolose”. È l’appello lanciato da un automobilista originario di Fregona. “Ieri un mio amico ha rischiato di cadere in moto, il mezzo ha subito dei danni – aggiunge l’uomo -. Chi possiede una macchina sportiva o una moto deve evitare di circolare? Penso che sia rischioso anche per le bici da corsa”.

“I lavori in quella zona non sono finiti – chiarisce l’assessore Bruno Fasan -. In via De Nadai non siamo intervenuti con le asfaltature perché in autunno partiranno i lavori di Piave Servizi. Ci saranno altri scavi, quindi non ha senso asfaltare quella strada. La fibra ottica è stata messa circa un mese fa”.

“A giorni partiranno i lavori di messa in sicurezza dell’area che si trova davanti all’ospedale di Costa – conclude l’esponente della giunta -. In futuro arriveremo anche in via De Nadai”.