Vittorio Veneto, prodotti di bellezza realizzati con la bava di lumaca: Alessia vince il bando per l'imprenditoria femminile

VITTORIO VENETO - L’allevamento della chiocciola si aggiudica i fondi del bando comunale “Donne al lavoro”, destinato a sostenere l’imprenditoria femminile. Un assegno di 3mila euro è stato consegnato ieri sera ad Alessia Dei Cont, titolare dell’azienda “Le Chiocciole” di Vittorio Veneto, impegnata nel settore dell’elicicoltura, una branca della zootecnica che si occupa, appunto, dell’allevamento di chiocciole.

Il progetto di Alessia Dei Cont è destinato all’industria della cosmesi e punta alla creazione di una linea di prodotti di bellezza, realizzati con la bava di lumaca e commercializzati con etichetta propria.

"Nel 2017 ho deciso di cambiare vita e di lasciare l’ufficio. Dopo aver lavorato per gli altri, mi sono convinta a farlo per me stessa – spiega l’imprenditrice vittoriese -. Mi sono dedicata all’allevamento delle chiocciole per iniziare un’attività che lasciasse anche il giusto per la famiglia. Volevo sviluppare da sola un progetto imprenditoriale che mi permettesse di operare in un contesto naturale. Così, quella che in principio era solo un’attività agricola, è finita col diventare un’impresa economica che punta ora non solo alla produzione della materia prima, ma anche a realizzare una linea di cosmetici che porti il mio nome”.