Vittorio Veneto, il problema delle "baby gang": "Intensificheremo i controlli"

VITTORIO VENETO - Il sindaco Antonio Miatto ha partecipato al tavolo per la sicurezza che si è tenuto questa mattina in Prefettura. “Sono state messe sul tavolo problematiche che, per le misure delle nostra città, possono dare fastidio”, ha commentato il primo cittadino. A Vittorio Veneto tiene banco la questione relativa al Quadrilatero, zona tornata sotto i riflettori dopo le segnalazioni e le polemiche dei giorni scorsi. Esercenti e residenti, infatti, continuano a chiedere un intervento risolutivo. “Si agirà con metodi comuni che saranno pianificati dalla Prefettura – rende noto Miatto -. Intensificheremo i controlli”.

Intanto lo scorso weekend i Carabinieri di Vittorio Veneto hanno effettuato controlli in alcune zone della città: sono state vigilate le principali arterie stradali, il centro cittadino, Piazza del Popolo e l’area compresa tra i giardini e la stazione. Sono stati identificati circa 20 giovani, mentre due soggetti sono stati sanzionati per inosservanza della normativa anti-Covid e per ubriachezza molesta.