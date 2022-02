Vittorio Veneto, presidio contro la guerra in Piazza del Popolo

VITTORIO VENETO - La sezione Anpi di Vittorio Veneto, in linea con l'appello lanciato dall' Anpi nazionale contro la guerra, invita a un presidio in piazza del Popolo sabato 26 alle 15 “tutti coloro che intendono manifestare e condividere la condanna, la preoccupazione, la rabbia, la pena per ciò che sta succedendo in Ucraina e per chiedere a gran voce la pace”.

“Auspichiamo che si uniscano a noi forze politiche, sindacali, associazioni e cittadini per far arrivare anche da Vittorio Veneto lo sdegno per le scelte scellerate che, ancora una volta, i potenti del mondo compiono sulla pelle dei popoli - dichiara la presidente Chiara Marangon - Contro il potere della guerra e contro ogni logica imperiale, diamo voce alla pace per l’umanità al potere”. OT