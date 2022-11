Vittorio Veneto, i presepi innovativi di Lino Pizzol: "Riproduco i locali che li ospitano"

VITTORIO VENETO - Lino pizzol è un presepista per passione. Nel corso degli anni ha dato vita a molte creazioni e ha riprodotto sia paesi esteri sia luoghi del Veneto in miniatura. Ha partecipato a molte mostre e ha vinto diversi concorsi. Lo scorso anno ha donato all’amica Francesca Gatti, titolare del bar “La Fenice” di San Giacomo di Veglia, un presepe speciale: il manufatto rappresenta infatti la riproduzione della via e del quartiere del locale, mentre la natività è collocata proprio dentro il bar in miniatura.

L'opera è stata esposta l'anno scorso ed è ancora presente all'interno del bar. "Queste opere dell'amico Lino suggellano la nostra profonda amicizia e rappresentano il calore del focolare, delle nostre tradizioni, della nostra infanzia – dice Francesca -. Il presepe non è solo un simbolo religioso, ma anche un momento di raccoglimento e di condivisione fraterna". La titolare del locale ha chiesto a Lino di ricreare la natività 2022 riproducendo in miniatura il suo paese natale, Poffabro, località friulana molto conosciuta proprio per la mostra dei presepi. Lino ha iniziato i lavori nel suo laboratorio a marzo ed ora l'opera è pronta per la collocazione e l'inaugurazione presso il locale.