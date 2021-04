Vittorio Veneto: "Prenotazione per i servizi demografici solo online, è penalizzante"

VITTORIO VENETO - “La nuova modalità di prenotazione per l'accesso ai servizi demografici del comune, esclusivamente online, istituita fino alla fine dell’emergenza pandemica sarà senz’altro efficiente e funzionale per gli uffici e per i cittadini possessori di un minimo di competenze digitali; viceversa risulterà estremamente penalizzante per molte persone abituate ad usare solo il servizio telefonico e quindi impossibilitate a prenotare un appuntamento se non rivolgendosi a terzi”.

L’appello viene dai consiglieri di Rinascita Civica, Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana, che chiedono di “integrare il nuovo sistema con un servizio telefonico che possa garantire la prenotazione degli appuntamenti anche a tutti i coloro che si trovassero in difficoltà nell'interagire con i sistemi informatici”.

“Quando si modifica un servizio che prevede l'accesso anche agli anziani, e a Vittorio Veneto notoriamente ce ne sono tanti, occorre tenere a mente le difficoltà che questi possono incontrare; non è raro che le persone della terza età incontrino difficoltà nell’utilizzo di un computer”, sostengono i due consiglieri di opposizione.