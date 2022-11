Vittorio Veneto, premiata azienda formata da giovani e donne

VITTORIO VENETO - Venerdì 11 novembre 2022, alla presenza delle autorità civili e militari, la sala Borsa della sede di Treviso della CCIAA Treviso-Belluno ha ospitato la cerimonia di premiazione delle aziende giudicate dalla Giunta Camerale “eccellenze del territorio”. Kora Comunicazione, agenzia creativa di Vittorio Veneto, ha ricevuto un Premio Speciale nella categoria dell’Artigianato, consegnato direttamente dal Presidente Mario Pozza, che ha definito l’azienda un “Esempio eccellente di giovane azienda del territorio che realizza progetti unici con dedizione, competenza e classe. Una realtà che attraverso la comunicazione riesce a tradurre pensieri, valori e messaggi, suscitando emozioni: una vera fucina di idee”.

Il premio rappresenta un importante traguardo che si aggiunge ad ulteriori conferme che lo studio creativo ha ricevuto negli ultimi anni: tra le più significative, l’inserimento all’interno dell’ADI Design Index 2021 del progetto di exhibition design per lo stand di ABS Group ad Euroshop 2020 e la nomina tra i tre finalisti ai Glocal Brand Awards al Brand Festival di Jesi con un importante progetto di rebranding per il cliente Montexport. Due riconoscimenti che dimostrano quanto le attività e i servizi di Kora Comunicazione siano trasversali: i progetti che realizza spaziano infatti dallo sviluppo di brand identity e graphic design al marketing e alla comunicazione digitale, dalla progettazione allestitiva alla produzione di contenuti per tecnologie interattive.

Aziende artigianali e industriali principalmente del Nord Italia, enti pubblici, istituti bancari: i clienti dello studio creativo, che ha sede nel recentemente recuperato complesso industriale “Marinotti” a Vittorio Veneto e che nel 2022 vede raddoppiato il suo fatturato, sono eterogenei e principalmente fidelizzati da molti anni. Non solo competenze specialistiche di marketing, copywriting, grafica creativa, web design e progettazione allestitiva, ma anche ascolto, confronto, condivisione e la capacità di elaborare progetti unici e su misura per i propri clienti. Il team di Kora è guidato da Francesca Posocco ed è formato da 9 dipendenti, al 90% di genere femminile, in maggioranza under 40 e in azienda da oltre 10 anni: una garanzia di continuità e competenze “in house” per tutti i clienti. OT