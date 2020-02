Vittorio Veneto, polemica sulla pulizia all'ex Carnielli: "Distrutta la fascia ripariale, abbattuti alberi di 50 anni"

VITTORIO VENETO - Continua la polemica sulla bonifica dell’area ex Carnielli, iniziata nei giorni scorsi con la pulizia del verde lungo il Meschio. Dopo gli appelli di Legambiente del Vittoriese e dell’associazione Pescatori del Meschio, infatti, arriva anche quello di Alessandro De Bastiani, consigliere comunale di Rinascita Civica-Partecipare Vittorio.

“Era stato detto "prima di tutto la bonifica", e invece come primo atto abbiamo assistito all'abbattimento di almeno una decina di piante ad alto fusto – dichiara De Bastiani -. Alberi che avevano anche 50 anni di vita. E insieme ai rovi è stata estirpata ogni sorta di siepi. L'operazione ex Carnielli parte male. È stata presentata come intervento green d'avanguardia e invece appare un'altra cosa. Le piante di un parco, il parco del Meschio, non si tagliano se non sono pericolose”.

Secondo il consigliere “non è stata rispettata la fascia ripariale, l'interfaccia tra la terra e il corso d'acqua che scorre in superficie. Le comunità vegetali lungo i bordi del fiume sono chiamate vegetazione ripariale: sono caratterizzate da piante idrofile ed è nota la loro importanza anche come rifugio per l'avifauna”.

“Inoltre non si può parlare di parco naturale ed entrare nell'alveo del fiume con un enorme escavatore senza tenere conto del benthos, il complesso di quegli organismi acquatici, animali e vegetali, che durante un periodo continuato e importante della loro vita si mantengono in relazione col fondo – conclude il consigliere -. Nessuno deve dimenticare che il fiume Meschio è catalogato come Sic, sito di importanza comunitaria. Deve essere trattato con il massimo rispetto”.