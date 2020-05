Vittorio Veneto, polemica sul taglio degli alberi: "Giù alcuni tigli di via Rizzera, ci vuole un piano per il verde"

VITTORIO VENETO - E’ polemica sulla gestione del verde in città. “Ora anche alcuni tigli, parte della magnifica e storica alberatura di via Rizzera, sono stati tagliati perché ci riferiscono che erano ammalorati – si legge in una nota di Legambiente del Vittoriese -. Ricordiamo che le moderne pratiche dendrologiche prevedono anche il risanamento e la cura delle essenze ammalorate, ma qui non ci è dato sapere se sono state esperite tali pratiche prima dell’abbattimento”.

“Non mettiamo in dubbio i casi di evidente ammaloramento di alcune delle essenze tagliate, ma riteniamo che tutte le decine di essenze sane avrebbero potuto esser risparmiate adottando pratiche di riordino urbanistico che salvaguardassero in via prioritaria il verde esistente – continuano gli ambientalisti, parlando della situazione generale dei viali vittoriesi -. Pensiamo inoltre che, non solo a fronte di questi tagli, questa amministrazione possa maggiormente dimostrare la propria sensibilità verso i temi ambientali anche investendo sullo stesso patrimonio verde cittadino, non solo valorizzando l’esistente ma anche proponendo nuovi allestimenti urbani e peri-urbani finalizzati anche ad una maggiore fruibilità di alcuni spazi verdi, fiore all’occhiello di questa città. Stiamo pensando alla pista ciclo-pedonale lungo il Meschio, dove si potrebbe creare un corridoio verde, parallelo a quello fluviale, che consentirebbe la fruizione di questo percorso anche ai pedoni nelle soleggiate giornate estive, di anno in anno sempre più calde e insopportabili”.

E infine arriva la richiesta: “Chiediamo quindi che venga elaborato un piano generale per la gestione e cura del verde pubblico, condiviso con la cittadinanza, finalizzato alla tutela dell’esistente e all’incremento degli alberi nel territorio piuttosto che alla riduzione degli stessi ed evitando azioni estemporanee”.