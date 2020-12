VITTORIO VENETO - Via i pini marittimi di via Rizzera. In questi giorni, infatti, le piante storiche del viale sono state abbattute. “L’intervento è stato richiesto dai residenti – spiega l’assessore Bruno Fasan -. Si tratta di piante grandi, che creavano problemi di sicurezza con rami e radici”. Gli alberi creavano infatti, ogni anno, qualche disagio alle vicine abitazioni: spesso si erano resi necessari interventi per la pulizia dei tetti e e delle terrazze, cosparsi di aghi caduti dai pini.

Circa dieci esemplari erano stati abbattuti già l’anno scorso. Oggi, però, qualche cittadino ha mostrato di non gradire l’abbattimento, ma Fasan ha reso noto che “i pini marittimi verranno sostituiti con piante più giovani e adatte al viale. Esemplari che non supereranno comunque i 5 metri di altezza”.

A gennaio, tra l’altro, ci sarà un concorso di idee per la riqualificazione di via Rizzera, che raccoglierà proposte e suggerimenti per un intervento complessivo sul viale.