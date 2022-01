VITTORIO VENETO - Piazza Meschio torna sotto i riflettori. “I parcheggi sono ancora chiusi. I 23 stalli in superficie, in occasione delle cerimonie religiose, non sono sufficienti”, dichiara Alessandro De Bastiani, consigliere di Rinascita Civica e Partecipare Vittorio. Come previsto dalla convenzione stipulata tra il proprietario del parcheggio e il comune, 40 stalli del primo piano interrato saranno destinati ad uso pubblico e potranno essere utilizzati pagando il ticket o l’abbonamento. Gli altri posti, invece, saranno destinati ad uso privato.

“La convenzione è stata firmata – rende noto il sindaco Antonio Miatto -. Il documento sancisce l’uso pubblico di quei 40 stalli. Credo che possano già aprire il parcheggio. Probabilmente l’acquisto delle macchinette per il pagamento richiede un po’ di tempo. Diremo al nostro ufficio legale di interloquire con la controparte”.

De Bastiani, però, sottolinea un altro aspetto della questione. “Le piastrelle del parcheggio sono ormai ridotte in frantumi, e si sono aperte delle crepe nella gettata di cemento che copre la piazza. Si tratta di fenditure larghe anche due centimetri”.