Vittorio Veneto piange la morte di Paolo Cecilian

VITTORIO VENETO - Si è spento giovedì pomeriggio Paolo Cecilian (71 anni) lasciando nello sconforto la moglie Tiziana Monchera, i figli Nicola e Arianna, la sorella Anna e i tanti amici che aveva a Vittorio Veneto. Era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Vittorio per una emorragia che gli è stata fatale. Cecilian era molto conosciuto in città avendo lavorato per anni agli sportelli di UniCredit la banca di Viale della Vittoria. Paolo si era creato una fitta rete di amicizie fin dalla giovinezza anche attraverso il suo impegno di militanza politica degli anni '70-'80.



È stato inoltre per anni uno degli animatori della rassegna Cinema e Film un cineclub che offriva ai vittoriesi proposte cinematografiche di massimo livello, il cui apprezzamento del pubblico trovava riscontro nella partecipazione giovanile che riempiva sistematicamente le sale. L'ultimo saluto a Paolo si terrà lunedì 25 luglio alle ore 10 presso l'obitorio dell'ospedale civile di Vittorio Veneto. La famiglia informa che Paolo ai fiori sicuramente avrebbe preferito donazioni a Emergency o a Medici Senza Frontiere.

