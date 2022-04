Vittorio Veneto piange Luciano Pianca, aveva solo 59 anni

VITTORIO VENETO - È mancato improvvisamente Luciano Pianca, storico panettiere vittoriese. Aveva solo 59 anni: era stato colpito da un’emorragia cerebrale domenica scorsa. Purtroppo Pianca, nonostante le cure ricevute nel reparto di terapia intensiva, non ce l’ha fatta.

A Vittorio Veneto era molto conosciuto: in passato aveva gestito un panificio vicino alle piscine comunali, e la sua famiglia è legata al noto ristorante “Da Giorgio”, gestito dal figlio Giorgio Pianca. Conosciuto da tanti come “Ciano pane”, era apprezzato e benvoluto. Il 59enne era in pensione. La data del funerale non è ancora stata fissata.