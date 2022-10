Vittorio Veneto piange Guido Piccin, storico gestore della Locanda al Sole e del bar Eden

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto piange Guido Roberto Piccin. L’uomo, che aveva 85 anni, era molto conosciuto in città. Da giovane aveva lavorato per diversi anni all’estero: era stato in Germania, Francia Svizzera e Inghilterra. Negli anni ’60 era tornato in Italia e aveva iniziato a lavorare per una catena alberghiera di Padova.

“Lì aveva incontrato mia madre e aveva deciso di mettersi in proprio – racconta la figlia Luciana -. Si erano trasferiti a Vittorio Veneto e avevano preso in gestione la Locanda al Sole”. Piccin aveva gestito il locale insieme alla moglie Silvana per circa 10 anni, tra il 1970 e il 1980. Poi la coppia aveva rilevato il bar Eden di via Matteotti e lo aveva gestito per altri 10 anni.

Due anni fa Guido aveva perso l’amata moglie, e da quel momento la sua vita era cambiata. “Mia madre gli mancava molto – ricorda la figlia -. Avevano sempre fatto tutto insieme”. Guido, che si è spento lo scorso weekend, era un uomo d’altri tempi. “Era molto educato, amava la storia e gli piacevano la cultura, la pittura e la politica. Era iscritto all’università degli anziani – dice Luciana -. Aveva le sue idee, ma le esponeva sempre con garbo ed equilibrio. Era una persona sensibile, se n’è andato in modo silenzioso e discreto, nella notte, serenamente”.

Piccin, che non aveva particolari problemi di salute, è mancato improvvisamente qualche giorno fa. Il funerale si svolgerà martedì 4 ottobre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Meschio.