Vittorio Veneto piange Ettore Moretto

VITTORIO VENETO - Si è spento a 101 anni Ettore Moretto, ex consigliere comunale e assessore del comune di Vittorio Veneto. Tra il 1965 e il 1970 era stato consigliere nelle file della Democrazia Cristiana, e tra il 1965 e il 1966 aveva ricoperto il ruolo di assessore al bilancio.

“Oggi è il giorno per dire che non è passato indifferente – ha scritto il figlio Andrea su Facebook -. Che lo ricordano le sue amate colline, quelle che ha calpestato finché ha potuto: Ciser, Maren, Santa Augusta, Tarzo, le Perdonanze. Che sicuramente lo ricordano i tanti collaboratori che sono stati al suo fianco per decenni, da quando vendeva un ago a quando si è seduto a fianco di industriali molto più importanti di lui. Che lo ricordano i prelati e i missionari che tanto hanno ricevuto per le loro cause. Che lo ricordiamo noi, di famiglia, con quei “mi raccomando” e tutti i proverbi un poco ottocenteschi che però sono e rimangono di un’attualità straordinaria. Anche nelle difficoltà, nell’asprezza e nel dolore sempre positivo, sempre col pensiero “al sole dietro le nuvole”. Ora dietro e oltre le nuvole ci sarà anche lui”. In città Moretto era conosciuto anche per aver fondato, negli anni Settanta, un importante maglificio a Vittorio Veneto. OT