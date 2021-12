Vittorio Veneto, personale senza Green Pass e mancati controlli: sanzionati tre locali e cinque persone

VITTORIO VENETO - Personale senza Green Pass e mancato controllo della certificazione verde. Nei giorni scorsi tre locali sono stati sanzionati dalla polizia locale vittoriese per non aver controllato il Green Pass. In queste stesse attività cinque persone (tra dipendenti ed esercenti) sono state multate perché non erano in possesso della certificazione verde. “I clienti controllati, invece, erano tutti a posto”, spiega Ezio Camerin, comandante della polizia locale di Vittorio Veneto.

Lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass, e le operazioni di controllo verranno potenziate. Il Viminale, nei giorni scorsi, ha inviato una circolare ai Prefetti: in Italia, soprattutto nei weekend, scatteranno i controlli nelle zone dello shopping e della movida. Come ha spiegato anche Camerin, da lunedì verranno rafforzati anche i controlli a bordo degli autobus e dei mezzi di trasporto pubblico.

Il decreto legge relativo al Super Green pass introduce restrizioni solo per chi non è vaccinato: chi non si è sottoposto al ciclo vaccinale, infatti, non potrà entrare in bar e ristoranti (al chiuso), in palestre, impianti sportivi, discoteche, e non potrà partecipare a cerimonie pubbliche e feste.