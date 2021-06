Vittorio Veneto perde la "sua" nave storica: "Interesseremo il Ministro, date il nome della città a nuova unità"

VITTORIO VENETO - Il Vittorio Veneto, ex nave ammiraglia della Marina Militare, verrà demolito in Turchia. Il mondo della politica chiede quindi l’assegnazione del nome “Vittorio Veneto” ad un’altra nave.

“La richiesta? Si potrà fare – sostiene il sindaco Antonio Miatto -. Bisognerà trovare la modalità giusta”. Secondo quanto riportato dal primo cittadino, c’è già stato “un primo colloquio, per cercare di recuperare i pezzi significativi della nave”. L’incrociatore lanciamissili è partito qualche giorno fa per la Turchia: verrà demolito dopo 34 anni di servizio (da 1969 al 2003) e 18 anni di “riposo”.

“È un grande dispiacere vedere le immagini del Vittorio Veneto che salpa per il suo ultimo viaggio: una nave che con onore ha portato il nome della nostra città in giro per il mondo e che per così tanti anni è stata la punta di diamante della Marina Militare Italiana”, dichiara invece il capogruppo del Partito Democratico Marco Dus.

“Come Partito Democratico chiediamo che l’amministrazione comunale si mobiliti con la Forza Armata perché una nuova unità, di alto rango, possa fregiarsi di questo nome fortunato: una nave con cui rinsaldare il tradizionale legame tra la Marina Militare e la Città della Vittoria, che passa anche attraverso la storica condivisione dell’araldica e del motto Victoria nobis vita”, annuncia Dus.

“La città, per la sua importanza storica, merita questo onore: ci auguriamo che l’amministrazione faccia sentire la sua voce nelle sedi opportune, e come Partito Democratico faremo in modo che riceva il massimo supporto, interesseremo alla vicenda anche il nostro ministro della Difesa Lorenzo Guerini”, si legge ancora nella nota diffusa dall’esponente dem. Si ringrazia l’ufficio storico della Marina militare per le immagini