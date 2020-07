Vittorio Veneto, perde il controllo dell'auto e abbatte il palo della luce: traffico in tilt

VITTORIO VENETO – Perde il controllo della sua Fiesta e finisce per centrare ed abbattere un palo dell’illuminazione pubblica. È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì, in via Caviglia a San Giacomo di Veglia a pochi metri dalla chiesa.

La donna, una vittoriese di 53 anni, alla guida della sua auto stava percorrendo la statale in direzione Menarè quando, erano circa le 14.45, ha perso il controllo dell’auto e si è scontrata contro il palo della luce a bordo strada.

L’urto è stato talmente violento che il palo è caduto in mezzo alla strada (in foto sopra). In quel momento, fortunatamente, non transitava nessuno. La donna, ferita, è stata soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso: ha subito alcuni traumi giudicati guaribili in 4 giorni.

L’incidente ha bloccato la viabilità di via Caviglia, con auto dirottate su altre vie vicine per superare il centro di San Giacomo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Vittorio Veneto. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e della ditta della rete elettrica per rimuovere il palo e mettere in sicurezza l’impianto di illuminazione.